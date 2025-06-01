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В Совфеде заявили о необходимости ответить Киеву за атаки БПЛА по РФ

Клишас: ответ на атаки БПЛА по России должен быть, и он будет
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Ответ на все атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России должен быть и будет. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в Telegram-канале.

«Ответ на все сегодняшние атаки должен быть, и он будет. Уверен», — написал он.

1 июня сразу несколько российских регионов были атакованы украинскими беспилотниками.

Известно, что дроны украинской армии атаковали Иркутскую область. Глава региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале рассказал, что целью атаки была военная часть в поселке Средний. Кобзев также уточнил, что первый сброс был сделан на старое здание в Новомальтинске.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВС РФ атаковали объекты ВСУ в 147 районах и сбили 169 дронов Вооруженных сил Украины. Кроме того, были нанесены пункты дислокации личного состава украинской армии.

Ранее в Бурятии усилят меры безопасности на фоне атак БПЛА на Иркутскую область.

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