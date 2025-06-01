Перенос Дня защиты детей — это кощунство со стороны президента Украины Владимира Зеленского. Такое заявление сделал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов РИА Новости.

«‎Зеленский продолжает издеваться и глумиться над исторической памятью и традициями украинского народа. На этот раз под раздачу попали дети. Зеленский не придумал ничего лучше, чем увязать День защиты детей на Украине с 20 ноября, который также на Западе отмечается как День памяти трансгендерных людей», — сказал Рогов.

Он добавил, что таким образом украинский лидер хочет угодить Западу.

30 мая сообщалось, что Зеленский перенес празднование Дня защиты детей, который 27 лет отмечали на Украине одновременно с РФ 1 июня. Согласно указу президента, теперь День защиты детей на Украине будут отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка 20 ноября. Там отмечено, что новый указ утвердили «с целью охраны детства как общенационального приоритета Украины».

Вместе с этим Зеленский отменил указ бывшего президента Украины Леонида Кучмы от 30 мая 1998 года, который предписывал отмечать День защиты детей 1 июня. В эту же дату Международный день защиты детей празднуют в России и многих постсоветских странах.

Ранее Рогов сообщил о взрывах в Запорожье.