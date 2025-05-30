На Украине перенесли День защиты детей

Зеленский перенес празднование Дня защиты детей на Украине с 1 июня на 20 ноября

Владимир Зеленский перенес празднование Дня защиты детей, который 27 лет отмечали на Украине одновременно с РФ 1 июня. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского главы.

Согласно документу, теперь День защиты детей на Украине будут отмечать ежегодно во Всемирный день ребенка 20 ноября. Там отмечено, что новый указ утвердили «с целью охраны детства как общенационального приоритета Украины».

Вместе с этим Зеленский отменил указ бывшего президента Украины Леонида Кучмы от 30 мая 1998 года, который предписывал отмечать День защиты детей 1 июня. В эту же дату Международный день защиты детей празднуют в России и многих постсоветских странах.

Международный день защиты детей — один из старейших международных праздников, который учредили в 1949 году на Женевской сессии Международной демократической федерации женщин.

В феврале на Украине подготовили петицию с призывом запретить песни на русском языке в республике. Ее автор предложил заблокировать такие композиции на популярных стриминговых сервисах Apple Music, Spotify и других. Петиция набрала необходимые 25 тысяч подписей, в связи с чем ее должен был рассмотреть кабмин страны.

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