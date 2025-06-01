Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что в подконтрольном украинским войскам городе Запорожье произошло несколько взрывов.

По словам Рогова, жители также сообщили о звуках стрельбы. Он отметил, что это, вероятнее всего, работа украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Чиновник отметил, что мобильные группы ПВО Вооруженных сил Украины размещены в густонаселенных районах.

22 мая Рогов рассказал, что российские войска начали бои за последний участок границы Запорожской области и Донецкой народной республики.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы РФ сорвали контратаку украинских формирований в районе села Работино и осуществили артиллерийский обстрел в районе села Малая Токмачка.

Ранее эксперт не исключил военное решение вопроса с Одессой и Харьковом.