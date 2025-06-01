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Зеленский назвал главу делегации Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня

Зеленский: делегацию Украины на переговорах в Стамбуле возглавит Умеров
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Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что накануне переговоров в Стамбуле 2 июня заслушал доклады министра обороны страны, глав МИД и генштаба, разведки и Службы безопасности.

По словам политика, власти делают все, чтобы защитить независимость республики и украинцев. Лидер также сформулировал позицию Киева перед новым раундом переговоров.

«Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей», — перечислил приоритеты глава государства.

Он добавил, что для установления длительного и надежного мира необходима встреча президентов, поскольку только они могут решить ключевые вопросы. Зеленский отметил, что украинскую делегацию в Стамбуле снова возглавит глава минобороны Рустем Умеров.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» встречей.

Ранее в Совфеде оценили влияние подрыва мостов на предстоящие переговоры в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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