Зеленский назвал главу делегации Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня

Зеленский: делегацию Украины на переговорах в Стамбуле возглавит Умеров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что накануне переговоров в Стамбуле 2 июня заслушал доклады министра обороны страны, глав МИД и генштаба, разведки и Службы безопасности.

По словам политика, власти делают все, чтобы защитить независимость республики и украинцев. Лидер также сформулировал позицию Киева перед новым раундом переговоров.

«Первое — полное и безусловное прекращение огня. Второе — освобождение пленных. Третье — возвращение похищенных детей», — перечислил приоритеты глава государства.

Он добавил, что для установления длительного и надежного мира необходима встреча президентов, поскольку только они могут решить ключевые вопросы. Зеленский отметил, что украинскую делегацию в Стамбуле снова возглавит глава минобороны Рустем Умеров.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры между представителями России и Украины. В итоговом заявлении глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский заявил, что Москва осталась «довольна» встречей.

Ранее в Совфеде оценили влияние подрыва мостов на предстоящие переговоры в Стамбуле.