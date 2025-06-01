Песков раскрыл мотивы России в реставрации отношений с США

Песков: РФ при реставрации отношений с США исходит из своих интересов

Россия при реставрации отношений с США исходит прежде всего из своих интересов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Для нас превыше всего наши национальные интересы — и в этих интересах продолжать ремонт наших двусторонних российско-американских отношений», — высказался представитель Кремля.

В этом же интервью Песков заявил, что Кремль внимательно следит за всеми высказываниями президента США Дональда Трампа. Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва отслеживает «каждое слово, каждое ударение» американского лидера.

Песков также призвал «спокойно» реагировать на любые заявления главы Белого дома.

До этого агентство Reuters сообщило, что Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией, поэтому не вводит новые санкции. Американский лидер считает, что санкции могут привести к ухудшению отношений с РФ и эскалации конфликта на Украине.

Несмотря на это, как утверждают журналисты, новый пакет антироссийских санкций США уже готов. Он включает в себя в том числе банковские и энергетические меры.

Ранее Трамп рассказал, как он спасает Россию.