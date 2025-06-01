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В Госдуме сочли неудачной попыткой шантажа подрывы мостов в Курской и Брянской областях

Депутат Чепа указал на след Киева в подрыве мостов в Курской и Брянской областях

Уже сейчас можно предполагать «след Киева» во взрывах мостов в Брянской и Курской областях. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий заверил, что инциденты не помешают переговорам России и Украины в Стамбуле, которые намечены на понедельник. Он назвал взрывы мостов «попыткой шантажа, угроз и воздействия на Москву» перед встречей, однако она не увенчалась успехом.

«Попытки террористического воздействия обычно приводят к обратным действиям, то есть ответ на любые террористические действия должен быть симметричным и обязательным. Для того, чтобы у террористов и их пособников не было даже мысли о том, что их действия окажутся безнаказанными», — заявил Чепа.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Также в ночь на 1 июня на 48-м км трассы Тросна — Калиновка в Курской области произошло обрушение железнодорожного моста. В тот момент по нему двигался грузовой локомотив, который рухнул на находящуюся под переправой автомобильную дорогу. Как рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн, на месте происшествия загорелся тепловоз. Но спасателям удалось оперативно потушить пожар.

Ранее в Госдуме призвали «воспитывать людей» после подрывов мостов в Курской и Брянской областях.

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Подрывы мостов в России
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