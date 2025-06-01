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Помощник Путина высказался о возможности его встречи с Трампом

Ушаков: конкретные договоренности о встрече Путина и Трампа пока отсутствуют
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Pablo Martinez Monsivais/AP

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил об отсутствии каких-либо конкретных договоренностей по поводу очной встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа. Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью, отрывок которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Нет пока конкретных договоренностей на этот счет», — сказал чиновник, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что идеи о встрече президентов РФ и США продолжают «витать в воздухе». Однако такие переговоры требуют тщательной подготовки и результатов, которые необходимо было бы обсудить на высшем уровне.

16 мая в турецком городе Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между делегациями РФ и Украины. Спустя три дня Путин и Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили урегулирование конфликта. Беседа длилась более двух часов, при этом российский лидер назвал ее очень содержательной и весьма откровенной.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков провел брифинг с журналистами и высказался о возможности нового телефонного разговора Путина и Трампа. Он рассказал, что пока главы двух государств не планируют такую беседу.

Ранее норвежские журналисты назвали заслугой Путина изменения во внешней политике США при Трампе.

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