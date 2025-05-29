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Песков ответил на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: разговор Путина и Трампа пока не планируется
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Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируется. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, пока таких планов нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Накануне Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. Его спецпосланник Кит Келлог же отметил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с российским коллегой.

Ранее Трамп объяснил, почему не ужесточает санкции против России.

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