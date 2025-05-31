Steigan: в изменениях во внешней политике США при Трампе есть заслуга Путина

Изменения в курсе внешней политики при администрации президента США Дональда Трампа произошли, в том числе, благодаря президенту РФ Владимиру Путину. Об этом пишет норвежское издание Steigan.

«Это не капитуляция, а сдвиг парадигмы эпохального значения, вытекающий из глубокой переоценки внешнеполитической стратегии со стороны Трампа, в чем есть заслуга и Путина», — говорится в публикации.

Отмечается, что отказ Трампа присоединиться к санкционному давлению Евросоюза на РФ свидетельствует о потеплении в отношениях с Москвой.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

Накануне Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. Его спецпосланник Кит Келлог же отметил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с российским коллегой.

Ранее Трамп объяснил, почему не ужесточает санкции против России.