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Пушков уличил Меркель в ненависти к Европе

Сенатор Пушков уличил Меркель в ненависти к Европе из-за призыва по мигрантам
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, призывая страны Европы тратить миллиарды на прием и обеспечение мигрантов, показывает свою ненависть к континенту. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

«Ангела Меркель ненавидит Европу», — констатировал Пушков.

Ангела Меркель раскритиковала предпринимаемые нынешним немецким правительством меры по борьбе с нелегальной миграцией. По мнению бывшего канцлера Германии, ужесточение погранконтроля и другие подобные шаги могут стоить свободы передвижения в Европе.

Меркель призвала искать решение миграционных проблем в ЕС сообща. Как в ФРГ борются с нелегалами — в материале «Газеты.Ru».

До этого стало известно, что министр внутренних дел Германии Александер Добриндт намерен представить законопроект о приостановке воссоединения семей беженцев, не получивших законное право на получение убежища в ФРГ, на два года.

Ранее Меркель выступила в защиту своей миграционной политики на посту канцлера.

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