СМИ утверждают, что в Германии изменят миграционную политику для семей беженцев

Bild: в Германии планируют приостановить на 2 года воссоединение семей беженцев

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (ХСС) намерен представить законопроект о приостановке воссоединения семей беженцев, не получивших законное право на получение убежища в ФРГ, на два года. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что соответствующий законопроект правительство может принять 28 мая.

Добриндт подчеркнул, что до этого в Германию могла переезжать тысяча человек в месяц, но «теперь с этим покончено».

По словам министра, Берлин должен значительно сократить факторы, которые делают страну привлекательной для мигрантов. Поэтому миграционная политика Германии изменилась, добавил Добриндт.

До этого бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюзу нужно найти пути в борьбе с нелегальной миграцией, иначе Европа может «разрушиться».

По словам бывшего канцлера ФРГ, европейцам, «возможно, придется наблюдать за тем, как у нас разрушается Европа».

В этой связи, считает она, нужны «европейские решения» проблемы миграции.

При этом еще в начале мая Меркель выступила в защиту своей миграционной политики на посту канцлера. Политик отмечала тогда, что не планирует отказываться от своих слов, что страна справится с потоком беженцев.

Ранее в Германии пообещали усилить контроль на границах.