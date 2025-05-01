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Меркель выступила в защиту своей миграционной политики на посту канцлера

Меркель по-прежнему считает, что ФРГ справится с потоком беженцев
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Markus Schreiber/AP

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель не планирует отказываться от своих слов, что страна справится с потоком беженцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Я тогда не сказала, что я справлюсь с этим. Я была уверена в том, что в Германии много людей, которые в такой чрезвычайной ситуации будут помогать», — заявила Меркель на конференции Евангелической церкви в Ганновере.

Экс-канцлер подчеркнула, что такие люди были, и этим можно гордиться. Меркель призвала не позволить это отнять у Германии.

Критику позиции по данному вопросу приходится выслушивать и сегодня, призналась она.

В 2015 году, когда миграционный кризис находился на пике, Ангела Меркель произнесла ставшую культовой фразу: «Мы справимся с этим». Многие политики и эксперты позицию бывшего канцлера ФРГ не разделяли, считая, что Германия не в состоянии «переварить» столь большое количество мигрантов.

В начале апреля 2025 года стало известно, что ФРГ намерена внести существенные изменения в миграционную политику. Глава Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, который, как ожидается, станет канцлером, заявил, что получить немецкое гражданство можно будет лишь после пяти лет пребывания в стране, а не после трех, как сейчас.

Ранее Меркель заявила, что Трамп восхищается Россией.

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