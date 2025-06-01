Профессор предупредил о политическом расколе на Украине из-за слов Кличко

Профессор Дизен предупредил об угрозе раскола на Украине из-за слов Кличко

На Украине может усилиться внутренний политический конфликт. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

Свои выводы он сделал после резкой критики президента Владимира Зеленского со стороны мэра Киева Виталия Кличко, который заявил об авторитаризме на Украине. По словам Дизена, позиции украинского лидера слабеют, а для сохранения власти он всё чаще прибегает к авторитарным методам.

Профессор считает, что такие действия могут только усилить раскол внутри страны.

По словам авторов газеты The Times, между Кличко и Зеленским зарождается открытый конфликт. Журналисты утверждают, что Зеленский использовал военное положение и назначил в Киеве военную администрацию, сократив полномочия Кличко.

Киевский мэр в свою очередь обвинил администрацию президента в том, что рейды, допросы и угрозы завести сфабрикованные уголовные дела фактически парализовали работу горсовета.

Накануне Зеленский сообщил, что украинская сторона хочет «реального прекращения огня», но у нее «нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул».

Ранее на Западе объяснили, почему Зеленский не пойдет на уступки.