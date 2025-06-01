На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Профессор предупредил о политическом расколе на Украине из-за слов Кличко

Профессор Дизен предупредил об угрозе раскола на Украине из-за слов Кличко
close
Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Украине может усилиться внутренний политический конфликт. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

Свои выводы он сделал после резкой критики президента Владимира Зеленского со стороны мэра Киева Виталия Кличко, который заявил об авторитаризме на Украине. По словам Дизена, позиции украинского лидера слабеют, а для сохранения власти он всё чаще прибегает к авторитарным методам.

Профессор считает, что такие действия могут только усилить раскол внутри страны.

По словам авторов газеты The Times, между Кличко и Зеленским зарождается открытый конфликт. Журналисты утверждают, что Зеленский использовал военное положение и назначил в Киеве военную администрацию, сократив полномочия Кличко.

Киевский мэр в свою очередь обвинил администрацию президента в том, что рейды, допросы и угрозы завести сфабрикованные уголовные дела фактически парализовали работу горсовета.

Накануне Зеленский сообщил, что украинская сторона хочет «реального прекращения огня», но у нее «нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул».

Ранее на Западе объяснили, почему Зеленский не пойдет на уступки.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами