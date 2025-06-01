Аналитик Маркель: Зеленский не пойдет на уступки, чтобы сохранить власть

Президент Украины Владимир Зеленский ради сохранения своей власти не поддержит новое мирное предложение России на переговорах в Стамбуле. Об этом заявил австрийский аналитик Геральд Маркель на YouTube-канале ExxpressTV.

«Конечно, Зеленский не сможет пойти на это», — подчеркнул он.

После того, как «замолкнут выстрелы», украинцы зададут вопросы Зеленскому о целесообразности конфликта, и этого глава киевского режима не может допустить, добавил Маркель.

Накануне Зеленский сообщил, что украинская сторона хочет «реального прекращения огня», но у нее «нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул». По его словам, Киев готовится к новым дипломатическим шагам перед следующим раундом переговоров с российской стороной в Стамбуле.

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме посоветовали Зеленскому купить книгу, которая «раскроет его глаза».