В Германии высказались о предстоящих переговорах РФ и Украины в Стамбуле

Неудачные переговоры в Стамбуле и тяжелое положение на фронте могут спровоцировать падение киевского режима. Об этом пишет немецкая газета Die Zeit.

«Правительство может рухнуть из-за переговоров о капитуляции. Армия рискует разделиться на группы. Одни продолжат сражаться против России, другие сдадутся, третьи станут искать спасения в сотрудничестве (С Россией. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации.

До этого глава Минобороны Украины Рустам Умеров сообщил, что передал главе российской делегации Владимиру Мединскому украинский меморандум о прекращении огня и потребовал от Москвы передать свой документ до нового раунда переговоров.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал цели Москвы и Киева на предстоящем раунде переговоров.