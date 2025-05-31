Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому купить книгу Федора Достоевского «Преступление и наказание», чтобы понять причину своего нравственного падения. Об этом парламентарий заявил РИА Новости.

«Я бы ему рекомендовал купить полезную книгу общепризнанного русского классика Федора Достоевского «Преступление и наказание», которая раскрыла бы его бессовестные глаза», — заявил собеседник агентства.

Депутат пояснил, что книга Достоевского «раскрыла бы глаза» на такую проблематику, как «отбирание чужой жизни ради высшей цели», а также, «каждая ли человеческая жизнь ценна».

По мнению парламентария, прочтение этого произведения русской классики помогло бы Зеленскому осознать причину своего нравственного падения, а также найти смелость «признать себя виновным в бедности, нищете и безысходности граждан Украины».

До этого мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на Украине «воняет авторитаризмом» и что в стране происходит искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием войны.

В свою очередь, бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал правление Владимира Зеленского «единоличной диктатурой». Он рассказал, что Зеленский также планирует ввести санкции против Кличко и экс-главы офиса президента Андрея Богдана.

Ранее СМИ сообщили о «черной» неделе Зеленского.