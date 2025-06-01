Aydınlık: Турция должна не допускать европейцев на переговоры в Стамбуле

Турция должна не допускать делегацию Евросоюза на российско-украинские переговоры в Стамбуле, поскольку европейские лидеры поддерживают продолжение вооруженного конфликта. Об этом пишет турецкая газета Aydinlik Gazetesi.

«Турция должна настаивать на мире и не допускать европейцев, желающих, чтобы Украина продолжала воевать», — отмечается в материале.

По словам автора, это пойдет на пользу стабильности в регионе и отношениям Анкары с Москвой и Киевом.

Увеличение расходов на оборону в странах ЕС и угрозы европейских столиц в отношении России не способствуют урегулированию ситуации, указано в статье.

Автор считает, что Европа должна принять решение: либо она продолжит поддерживать конфликт на Украине, либо «положит конец войне и обеспечит мир и спокойствие».

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Хорватский аналитик Драго Боснич подчеркивал, что властям Украины на втором раунде переговоров с Россией нужно запросить мир, поскольку в будущем положение страны будет «намного хуже». Он добавил, что Киев выдвигает необоснованные требования, которые не соответствуют ситуации на фронте.

Ранее Украину предупредили о «ловушке» России на переговорах в Стамбуле.