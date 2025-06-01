На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В Раде раскритиковали Зеленского после заявления о переговорах в Стамбуле

Дмитрук: Зеленскому не нужно знать повестку нового раунда переговоров с Россией
close
Alina Smutko/Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно знать повестку нового раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Зеленский заявил, что по-прежнему не знает повестки переговоров в Стамбуле! Кто ты такой, чтобы ее знать?» — сыронизировал нардеп.

Накануне Зеленский сообщил, что украинская сторона хочет «реального прекращения огня», но у нее «нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул». По его словам, Киев готовится к новым дипломатическим шагам перед следующим раундом переговоров с российской стороной в Стамбуле.

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме посоветовали Зеленскому купить книгу, которая «раскроет его глаза».

Все новости на тему:
Переговоры в Стамбуле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами