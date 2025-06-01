В Раде раскритиковали Зеленского после заявления о переговорах в Стамбуле

Дмитрук: Зеленскому не нужно знать повестку нового раунда переговоров с Россией

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не нужно знать повестку нового раунда переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Зеленский заявил, что по-прежнему не знает повестки переговоров в Стамбуле! Кто ты такой, чтобы ее знать?» — сыронизировал нардеп.

Накануне Зеленский сообщил, что украинская сторона хочет «реального прекращения огня», но у нее «нет четкой информации, с чем россияне собираются в Стамбул». По его словам, Киев готовится к новым дипломатическим шагам перед следующим раундом переговоров с российской стороной в Стамбуле.

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме посоветовали Зеленскому купить книгу, которая «раскроет его глаза».