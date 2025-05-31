США могут заставить Украину принять участие в переговорах с Россией

WP: США могут надавить на Украину, чтобы та посетила переговоры 2 июня

Соединенные Штаты могут оказать давление на Украину, чтобы та приняла участие в переговорах 2 июня с Россией. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Тупик по поводу условий поставил Украину в неловкую дипломатическую ситуацию, где она может столкнуться с давлением со стороны Вашингтона, чтобы она посетила технические переговоры, предложенные Россией», — говорится в сообщении издания.

У Украины мало места для маневра из-за ее постоянной зависимости от военной и разведывательной помощи США, пишет WP, тем не менее, Киев «не желает начинать переговоры, основанные исключительно на ранее предложенных российских условиях».

Российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине, сообщил 30 мая представитель Кремля Дмитрий Песков. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром в понедельник, 2 июня. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского.