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В ЕК оценили решение США удвоить пошлины на импорт стали

ЕК: удвоение пошлин на сталь со стороны США подорвет переговоры с ЕС
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Global Look Press

Решение США удвоить пошлины на импорт стали подорвет переговоры с Европейским союзом (ЕС) о предотвращении торговой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии (ЕК).

«ЕК глубоко сожалеет об объявленном решении увеличить тарифы США на сталь с 25 до 50%. Это решение усиливает неопределенность в глобальной экономике и увеличивает издержки потребителей и бизнеса по обе стороны Атлантики», — говорится в сообщении ЕК.

Об решении удвоить пошлины утром 31 мая заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, подобная мера позволит обезопасить сталелитейную промышленность Штатов.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее импорт товаров в США снизился из-за пошлин Трампа.

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