Текущая неделя оказалась «черной» для украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в статье для немецкой газеты Bild написал обозреватель Юлиан Рёпке.

Он отметил, что поездка главы государства в Германию не увенчалась успехом. Речь идет об отказе Берлина передать Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Кроме того, по словам автора статьи, наступательная кампания Вооруженных сил РФ в зоне конфликта «пока является полным успехом». За последние семь дней российские военнослужащие взяли под свой контроль 18 населенных пунктов, которые занимают площадь около 200 квадратных километров.

«Особенно тяжелая ситуация [для Вооруженных сил Украины складывается] в Сумской области», — подчеркнул обозреватель.

В материале приводятся слова нескольких экспертов о том, что Киев «не в состоянии остановить продвижение» российских подразделений.

Рёпке уточнил, что наиболее быстрыми темпами наступление ВС РФ развивается в Донецкой народной республике. При этом сейчас российские бойцы атакуют позиции ВСУ практически на всем фронте протяженностью 500 км.

28 мая Владимир Зеленский посетил Берлин и провел переговоры с немецким канцлером Фридрихом Мерцем. Глава государства пытался уговорить руководство Германии отправить на Украину ракеты Taurus, но так и не добился от них согласия.

Ранее в Государственной думе РФ заявили, что слова Зеленского о стремлении к миру расходятся с его действиями.