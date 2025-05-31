На Украине воняет авторитаризмом. Такое заявление в интервью The Times сделал мэр Киева Виталий Кличко.

«Это искоренение демократических принципов и институтов под прикрытием войны. Однажды я сказал, что в нашей стране попахивает авторитаризмом. Теперь им воняет», — сказал он.

Кличко заявил, что многие украинские мэры находятся под давлением.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал правление Владимира Зеленского «единоличной диктатурой». Он рассказал, что Зеленский также планирует ввести санкции против мэра Киева Виталия Кличко и экс-главы офиса президента Андрея Богдана.

В середине мая Кличко рассказывал, что украинские власти ведут тайную слежку за представителями киевской городской администрации. В связи с этим он задался вопросом, живут ли украинцы в полицейском государстве.

Ранее Кличко признал, что Украине придется отказаться от территорий.