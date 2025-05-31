Политолог оценил вероятность политического конфликта на Украине

Администрация президента Украины Владимира Зеленского ведет борьбу против всех потенциальных конкурентов на случай, если США обяжут провести выборы главы государства. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог Александр Асафов.

Эксперт отметил, что украинский лидер убирает членов команды мэра Киева Виталия Кличко, назначая на места глав администраций районов столицы своих людей. По словам Асафова, это обычная практика для Украины.

«И здесь конфликт есть, конфликт Зеленского и администрации против всех, плюс там внутри есть определенные несогласованности. Но, возвращаясь к Кличко, у его дальнейшей судьбы есть разные траектории, но победы там пока точно не просматриваются», — сказал политолог.

Асафов добавил, что Зеленскому невыгодно проводить выборы. Эксперт считает, что процедуру могут реализовать очень быстро, чтобы никто не мог собраться с силами. В связи с этим, правительство Украины продолжит оказывать давление на потенциальных конкурентов, подчеркнул политолог.

Несколькими часами ранее Кличко заявил, что на Украине воняет авторитаризмом. Мэр Киева отметил, что многие главы украинских городов находятся под давлением.

Ранее Арестович (внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ) назвал правление Зеленского «единоличной диктатурой».