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Стало известно об угрозах новому лидеру Сирии со стороны исламистов

WP: бывшие зарубежные соратники лидера Сирии аш-Шараа могут его свергнуть
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Khalil Ashawi/Reuters

Бывшие зарубежные соратники ставшего президентом Сирии лидера мятежников Ахмеда аш-Шараа могут его свергнуть. Об этом пишет The Washington Post.

«Продолжающееся присутствие тех же боевиков-исламистов, которые приехали из Европы и Центральной Азии, чтобы присоединиться к революции, теперь может стать серьезным вызовом его политическому выживанию», — пишет издание.

Сейчас администрация президента США Дональда Трампа требует от аш-Шараа выдворить из страны признанных Вашингтоном террористами боевиков в рамках условй по снятию санкций с Сирии. Отмечается, что многие из них были причастны к зверствам в алавитских кварталах, которые сам аш-Шараа осудил.

По словам американских журналистов, многие из приехавших в Сирию из-за рубежа исламистов возмущены тем, что аш-Шараа еще не ввел шариат в стране, что может потенциально привести к бунту. Тем не менее, сейчас действия сирийского лидера указывают на желание удержать контингент боевиков при себе.

24 мая Ахмед Аш-Шараа прибыл с необъявленным визитом в Турцию, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Временное правительство Сирии было сформировано 9 декабря 2024 года, после падения режима Башара Асада. 29 января 2025 года Народный совет, высший орган законодательной власти, был официально распущен, а Переходное правительство анонсировало выборы во Временный законодательный совет. 29 марта 2025 года первое переходное правительство завершило свою работу, его сменило второе переходное правительство. Должность премьер-министра была упразднена, а правительство возглавил президент Сирии.

Ранее Трамп назвал нового лидера Сирии «бойцом» и «крепким парнем».

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