На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган встретился с переходным лидером Сирии

Эрдоган встретился с переходным президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа
close
aa.com.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с переходным президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа в Стамбуле. Об этом пишет агентство Anadolu.

Аш-Шараа прибыл с необъявленным визитом в резиденцию Эрдогана в Долмабахче. На встрече двух лидеров присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны страны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын, глава оборонной промышленности Халук Гёргюн, а также министр иностранных дел Сирии Эсад Хасан Шейбани и некоторые другие официальные лица.

Временное правительство Сирии было сформировано 9 декабря 2024 года, после падения режима Башара Асада. 29 января 2025 года Народный совет, высший орган законодательной власти, был официально распущен, а Переходное правительство анонсировало выборы во Временный законодательный совет. 29 марта 2025 года первое переходное правительство завершило свою работу, его сменило второе переходное правительство. Должность премьер-министра была упразднена, а правительство возглавил президент Сирии.

Ранее в Сирии прокомментировали решение США снять санкции против республики.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами