Эрдоган встретился с переходным лидером Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с переходным президентом Сирии Ахмедом Аш-Шараа в Стамбуле. Об этом пишет агентство Anadolu.

Аш-Шараа прибыл с необъявленным визитом в резиденцию Эрдогана в Долмабахче. На встрече двух лидеров присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны страны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын, глава оборонной промышленности Халук Гёргюн, а также министр иностранных дел Сирии Эсад Хасан Шейбани и некоторые другие официальные лица.

Временное правительство Сирии было сформировано 9 декабря 2024 года, после падения режима Башара Асада. 29 января 2025 года Народный совет, высший орган законодательной власти, был официально распущен, а Переходное правительство анонсировало выборы во Временный законодательный совет. 29 марта 2025 года первое переходное правительство завершило свою работу, его сменило второе переходное правительство. Должность премьер-министра была упразднена, а правительство возглавил президент Сирии.

Ранее в Сирии прокомментировали решение США снять санкции против республики.