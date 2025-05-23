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Лавров рассказал о позиции властей США по поводу территорий Украины

Лавров: США говорят о неизбежности решения территориального вопроса Украины
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Сергей Гунеев/РИА Новости

В Соединенных Штатах, в отличие от Евросоюза (ЕС), открыто заявляют о необходимости решения территориального вопроса на Украине. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Уже публично говорят американские представители нынешней администрации, что территориальный вопрос — это неизбежно, его придется решать, исходить из реалий», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Лавров выразил мнение о том, что страны Европы упорно и достаточно неумно повторяют, что Российская Федерация должна уйти в границы 1991 года.

23 мая министр иностранных дел РФ сказал, что Россия не предается иллюзиям в отношениях с США и исходит из того, что Вашингтон может радикально менять свою позицию.

Лавров подчеркнул, что Москва это учитывает, планируя свои шаги. По его мнению, нынешние российско-американские отношения можно охарактеризовать как «возвращение к нормальности».

В этот же день журнал New Lines со ссылкой на источники писал, что госсекретарь США Марко Рубио «почти ежедневно» упоминает о возможности введения новых санкций против России, однако президент Дональд Трамп скептически относится к такому варианту.

Ранее Лавров рассказал об ошибочном мнении Украины по поводу США.

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