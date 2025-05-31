В Абхазии будет создана материально-техническая база Черноморского флота

Материально-техническая база для Черноморского флота России будет построена в районе города Очамчира в Абхазии. Об этом ТАСС заявил президент страны Бадра Гунба.

«(Создание российской – «Газета.Ru») военно-морской базы как таковой нет, но планируется открытие <…> в районе Очамчиры <…> материально-технической базы именно для Черноморского флота», — сообщил он.

В рамках такого проекта планируется и далее продолжать развивать сотрудничество между двух стран.

До этого президент России Владимир Путин во время встречи с Бадрой Гунбой перечислил основные сферы сотрудничества Москвы и Сухума.

Речь идет об образовании, здравоохранении и туризме.

По словам Гунбы, российско-абхазские взаимоотношения развиваются динамично. Для республики имело большое значение в том числе открытие аэропорта, который не функционировал 32 года.

Ранее Абхазия выступила за мирные отношения с Грузией.