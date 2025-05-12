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Абхазия выступила за мирные отношения с Грузией

Гунба: Абхазия выступает за мирные отношения со всеми соседями, включая Грузию
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Илья Питалев/РИА Новости

Абхазия выступает за мирные отношения со всеми соседними государствами, включая Грузию, однако только в статусе независимого государства. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба.

По его словам, приоритет Абхазии — жить в мире со всеми соседями. Также Гунба заявил, что руководство Грузии должно осознать, что Абхазия является независимым государством.

Президент сообщил, что этот курс был задан еще в годы национально-освободительного движения под руководством Владислава Ардзинбы и остается неизменным, и Абхазия не хочет ни войны, ни конфликта, а стремится к диалогу и стабильности в регионе.

В марте министерство иностранных дел Абхазии обратилось к Грузии с призывом отказаться от конфронтационной риторики и начать диалог.

В начале марта Гунба заявил, что для урегулирования отношений с Абхазией Грузии необходимо признать ее независимость, а также подписать основополагающие документы о неприменении силы. Президент отметил, что Россия признала Абхазию, и выразил благодарность за это российским властям и народу.

Ранее в МИД РФ выразили сожаление из-за того, что Грузия связывает восстановление отношений с РФ с Абхазией и Южной Осетией.

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