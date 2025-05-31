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Эксперт заявил, что у ВСУ нет сил удержать Сумскую область

Аналитик Гагин: у ВСУ не хватит сил для удержания Сумской области
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Violeta Santos Moura/Reuters

ВСУ после краха операции на территории Курской области не имеют достаточных сил для удержания Сумской области Украины. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Ян Гагин.

«Естественно, понимают, что удерживать эти населенные пункты они просто не смогут — потери будут чудовищные», — подчеркнул он.

При этом украинское командование перебросило пограничные подразделения в Сумскую область.

Переброшенные пограничники участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады Территориальной обороны.

28 мая военный корреспондент Борис Рожин заявил, что российские войска перешли границу Сумской области еще на одном участке и взяли под контроль населенный пункт Константиновка. ВС РФ решают задачу взятия под контроль северных районов региона, отметил он.

Ранее военный эксперт рассказал о значении продвижения ВС России в Сумской области.

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