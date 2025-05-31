РИА сообщило о переброске в Сумскую область сил с румынской границы

Украинское командование перебросило пограничные подразделения в Сумскую область. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

По словам источника, в Сумскую область были переброшены подразделения 31-го ПОГО (Черновицкий пограничный отряд)», которые выполняли «стратегическую задачу» — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией.

Переброшенные пограничники, по его информации, участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады Территориальной обороны.

28 мая военный корреспондент Борис Рожин заявил, что российские войска перешли границу Сумской области еще на одном участке и взяли под контроль населенный пункт Константиновка. ВС РФ решают задачу взятия под контроль северных районов региона, отметил он.

По его словам, продвижение вглубь региона снизит возможности Вооруженных сил Украины атаковать южные районы Курской области.

Ранее военный эксперт рассказал о значении продвижения ВС России в Сумской области.