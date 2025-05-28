Стало известно о заходе ВС России в Сумскую область еще с одного участка

Военкор Рожин: ВС РФ зашли в Сумскую область еще с одного участка

Российские военные перешли границу Сумской области еще на одном участке и взяли под контроль населенный пункт Константиновка. Об этом заявил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Вооруженные силы России продолжают углубляться на территорию региона. Российские войска решают задачу взятия под контроль северных районов Сумской области.

По словам военкора, это снизит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаках на южные районы Курской области.

Рожин выразил мнение, что такие же операции в перспективе «желательно осуществить» в северных районах Харьковской и Черниговской областей Украины.

До этого военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что переход Константиновки под контроль российских войск расширил фронт севернее Сум, до окраины города осталось около 20 км. По его словам, далее ВС России двинулись в сторону населенного пункта Хотень.

Ранее Путин ответил шуткой на предложение взять Сумы.