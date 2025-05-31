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Второй раунд переговоров РФ и Украины может состояться в офисе Эрдогана

РИА: переговоры России и Украины могут пройти в офисе Эрдогана в Стамбуле
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Murat Gok/AP

Вторая встреча делегаций России и Украины по урегулированию конфликта может состояться в рабочем офисе администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник.

«Скорее всего, снова в рабочем офисе в Долмабахче», — сказал источник агентства.

Офис администрации Эрдогана расположен недалеко от дворца Долмабахче.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 16 мая.

Российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине, сообщил 30 мая представитель Кремля Дмитрий Песков. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром в понедельник, 2 июня. Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле рассказали о подготовке к возможной встрече Путина и Зеленского.

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