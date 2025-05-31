На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Байден начал лечение от рака

Байден рассказал, что начал лечение от рака простаты
close
Craig Hudson/Reuters

Бывший президент США Джо Байден начал принимать таблетки для лечения от рака простаты. Об этом он сообщил на мероприятии в Делавэре, передает РИА Новости.

«Все сводится к приему таблетки. Одной конкретной таблетки в течение шести недель, а затем другой... Никакие органы не затронуты. Мои кости крепкие,» – сказал Байден.

Он также рассказал, что находится под наблюдением известного хирурга, который сам успешно поборол рак. Прогноз на выздоровление, по словам экс-политика, остается положительным.

18 мая стало известно, что у Байдена диагностирована агрессивная форма рака предстательной железы, которая распространилась на кости. Диагноз был поставлен 16 мая, после того как врачи осмотрели бывшего президента из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили «небольшой узел» на простате, который требовал обследования.

Позже американский сенатор Рон Джонсон сообщил, что начал расследование о состоянии здоровья политика. Он призвал разобраться в том, кто руководил правительством США в годы его президентства.

Ранее в США призвали жену Байдена раскрыть данные о здоровье мужа в период президентства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами