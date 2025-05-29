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В США призвали жену Байдена раскрыть данные о здоровье ее мужа в период его президентства

Белый дом призвал жену Байдена рассказать о здоровье мужа во время президентства
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Joe Biden/X/Reuters

Бывшая первая леди Джилл Байден должна раскрыть информацию о состоянии здоровья Джо Байдена в период его президентства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, пишет РИА Новости.

По ее словам, достаточно взглянуть на видеозаписи и фотографии, чтобы «включив здравый смысл, увидеть, что имело место сокрытие» данных о реальном состоянии здоровья главы государства.

«Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала», — сообщила Левитт.

22 мая американский сенатор Рон Джонсон заявил о том, что начал расследование о состоянии здоровья Байдена, у которого недавно диагностировали рак простаты. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, кто руководил правительством США в годы президентства Байдена.

18 мая стало известно, что у Байдена диагностирован рак простаты с метастазами в кости. По информации офиса экс-президента, экс-президента осмотрели на прошлой неделе «в связи с обнаружением узла в предстательной железе после того, как у него появились симптомы при мочеиспускании». Отмечается, что несмотря на то, что это более агрессивная форма заболевания, рак, по-видимому, чувствителен к гормонам, что позволяет эффективно лечить его.

Ранее экс-врач Белого дома рассказал, сколько осталось жить Байдену.

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