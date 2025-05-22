В США начнут расследование о здоровье Байдена в период его президентства

Axios: cенатор Джонсон расследует, кто на самом деле управлял США вместо Байдена

Американский сенатор Рон Джонсон заявил о том, что начал расследование о состоянии здоровья экс-главы США Джо Байдена, у которого недавно диагностировали рак. Об этом сообщает Axios.

Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, кто руководил правительством США.

По словам сенатора, он в ближайшее время начнет отправлять письма нескольким десяткам человек, которые имели прямой контакт с Байденом в период с 2021 по 2024 год.

До этого экс-врач Белого дома и конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что Байдену, у которого диагностировали агрессивную форму рака простаты, возможно, осталось жить от 12 до 18 месяцев.

82-летнему Джо Байдену поставлен диагноз — агрессивная форма рака предстательной железы с метастазами в костную ткань. Несмотря на быстрое течение болезни, опухоль оказалась гормонозависимой, что дает возможность для эффективного лечения. Дональд Трамп и Камала Харрис выразили поддержку бывшему президенту США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Байден опубликовал фотографию с женой после сообщения о раке простаты.