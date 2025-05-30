Орбан рассказал, как Евросоюзу вернуться на «правильный путь»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в своем аккаунте в соцсети X, что истинная угроза Евросоюзу исходит изнутри от глобалистов в Брюсселе.

По его словам, фракция Европарламента «Патриоты за Европу» разработала патриотический план, который предполагает следующие изменения: невступление Украины в ЕС; суверенитет стран-членов ЕС без централизованного контроля; свобода слова, мысли и политических дебатов; идентичность — «христианская культура, безопасные улицы, гордые нации».

В конце Орбан призвал вернуть Европу «на правильный путь».

До этого премьер-министр Венгрии заявлял, что Европа на фоне антироссийского курса и политики милитаризации блока рискует оказаться вовлеченной в гонку вооружений с Россией.

Как отметил Орбан, армии стран Европы не представляют собой грозной силы, при этом Брюссель в течение долгого времени отправляет средства и вооружение Украине.

30 мая в МИД Венгрии рассказали о контактах Орбана с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее норвежский профессор предупредил о риске столкновения России и НАТО.