На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Орбан рассказал, как Евросоюзу вернуться на «правильный путь»

Орбан: «четыре кита» вернут ЕС на верный путь
close
Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в своем аккаунте в соцсети X, что истинная угроза Евросоюзу исходит изнутри от глобалистов в Брюсселе.

По его словам, фракция Европарламента «Патриоты за Европу» разработала патриотический план, который предполагает следующие изменения: невступление Украины в ЕС; суверенитет стран-членов ЕС без централизованного контроля; свобода слова, мысли и политических дебатов; идентичность — «христианская культура, безопасные улицы, гордые нации».

В конце Орбан призвал вернуть Европу «на правильный путь».

До этого премьер-министр Венгрии заявлял, что Европа на фоне антироссийского курса и политики милитаризации блока рискует оказаться вовлеченной в гонку вооружений с Россией.

Как отметил Орбан, армии стран Европы не представляют собой грозной силы, при этом Брюссель в течение долгого времени отправляет средства и вооружение Украине.

30 мая в МИД Венгрии рассказали о контактах Орбана с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Ранее норвежский профессор предупредил о риске столкновения России и НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами