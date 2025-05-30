Европа на фоне антироссийского курса и политики милитаризации блока рискует оказаться вовлеченной в гонку вооружений с Россией. Об этом в эфире радио Kossuth заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Сколько денег мы потратим? Поскольку Россия рассматривается как угроза, мы можем легко ввязаться в гонку вооружений с русскими», — подчеркнул он.

Как отметил глава венгерского кабмина, армии стран Европы не представляют собой грозной силы, при этом Брюссель в течение долгого отправляет средства и вооружение Украине.

До этого депутат Европарламента Фернан Картайзер заявлял, что Евросоюз не должен увязывать восстановление отношений с Россией в зависимость от урегулирования конфликта на Украине, ЕС может помогать Киеву без ущерба интересам Москвы, выстраивая с ней взаимовыгодные связи.

Ранее норвежский профессор предупредил о риске столкновения России и НАТО.