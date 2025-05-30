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Трамп, говоря о пощечине Макрону, посоветовал «держать дверь закрытой»

Трамп посоветовал держать дверь закрытой, говоря о пощечине Макрону

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившееся в сети видео, на котором первая леди Франции Брижит Макрон дала пощечину своему мужу, французскому президенту Эммануэлю Макрону. Свой комментарий американский лидер дал в Овальном кабинете Белого дома, передает CNN.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какой брачный совет мог бы пригодиться его французскому коллеге, Трамп отметил, что незнаком с деталями инцидента.

«Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой», — сказал американский лидер.

Трамп также рассказал, что общался с Макроном после появления видео и заверил, что в семье французского лидера «все в порядке».

Брижит ударила лидера Франции по лицу после прилета во Вьетнам, а затем демонстративно отказалась подавать руку. По информации источников, супруги якобы просто решили «подурачиться», поэтому говорить о серьезном конфликте не приходится. Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что на Западе и в этот раз все объяснят «рукой Кремля». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее чтец по губам расшифровал слова супруги Макрона, сказанные ею после того, как она ударила французского лидера по лицу перед выходом из самолета во Вьетнаме. Видео этой сцены вызвало резонанс и обсуждение во всем мире. Как пишет британское издание Daily Express, Брижит Макрон сказала супругу: «Держись подальше, неудачник!»

Ранее политолог назвал пощечину от Брижит политической игрой Макрона.

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