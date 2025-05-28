На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог назвал пощечину от Брижит политической игрой Макрона

Политолог Маркелов: Макрон мог сам подстроить публичный инцидент с пощечиной
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Политолог Сергей Маркелов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний инцидент с пощечиной, которую отвесила президенту Франции Эммануэлю Макрону его супруга Брижит во время визита во Вьетнам. По мнению эксперта, попадание в нелепые ситуации — это политическая игра французского лидера.

«Я, как политический психолог, сторонник того, что политик сам создает свой имидж. Все остальные — пиар-службы, пресс-секретари — это все инструменты, которые опираются на политика», — считает Маркелов.

По его словам, Макрон сам создает условия для курьезных ситуаций, которые затем быстро распространяются в СМИ. Что касается причин такого поведения президента Пятой республики, возможно, это «персональные слабости», допустил политолог.

Брижит влепила лидеру Франции пощечину после прилета во Вьетнам, а затем демонстративно отказалась подавать руку. По информации источников, супруги якобы просто решили «подурачиться», поэтому говорить о серьезном конфликте не приходится. Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что на Западе и в этот раз все объяснят «рукой Кремля». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме допустили, что пощечина жены не испортит репутацию Макрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами