Политолог назвал пощечину от Брижит политической игрой Макрона

Политолог Маркелов: Макрон мог сам подстроить публичный инцидент с пощечиной

Политолог Сергей Маркелов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний инцидент с пощечиной, которую отвесила президенту Франции Эммануэлю Макрону его супруга Брижит во время визита во Вьетнам. По мнению эксперта, попадание в нелепые ситуации — это политическая игра французского лидера.

«Я, как политический психолог, сторонник того, что политик сам создает свой имидж. Все остальные — пиар-службы, пресс-секретари — это все инструменты, которые опираются на политика», — считает Маркелов.

По его словам, Макрон сам создает условия для курьезных ситуаций, которые затем быстро распространяются в СМИ. Что касается причин такого поведения президента Пятой республики, возможно, это «персональные слабости», допустил политолог.

Брижит влепила лидеру Франции пощечину после прилета во Вьетнам, а затем демонстративно отказалась подавать руку. По информации источников, супруги якобы просто решили «подурачиться», поэтому говорить о серьезном конфликте не приходится. Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что на Западе и в этот раз все объяснят «рукой Кремля». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме допустили, что пощечина жены не испортит репутацию Макрона.