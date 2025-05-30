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Маск заявил, что останется другом и советником Трампа

Маск сообщил, что останется советником Трампа после отставки с поста главы DOGE
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Alex Brandon/AP

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск останется другом и советником главы Белого дома Дональда Трампа после отставки с поста главы департамента эффективности правительства США (DOGE). Об этом Маск заявил на прощальной пресс-конференции с Трампом, пишет РИА Новости.

«Рассчитываю остаться другом и советником. И, конечно, если президент захочет, чтобы я что-то сделал, я к его услугам», — отметил он.

В ответ Трамп выразил надежду, что Маск продолжит давать ему советы.

Накануне стало известно, что Маск завершает работу в администрации Трампа и покидает пост главы DOGE. Решение принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики. Маск поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что департамент продолжит работу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позже газета The New York Times писала, что Маск якобы часто принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Трампа. По информации издания, миллиардер принимал кетамин и другие вещества. При этом неясно, принимал ли глава DOGE наркотики во время постоянного пребывания в Белом доме в качестве государственного служащего, добавила NYT.

Ранее Маск показал фокус на ужине с Трампом.

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