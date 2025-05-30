Токаев раскрыл планы по вступлению Казахстана в БРИКС

Токаев заявил, что Казахстан в ближайшей перспективе не будет вступать в БРИКС

Казахстан в ближайшей перспективе не планирует вступать в БРИКС. Об этом сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Al Jazeera.

«Мы закрепили за собой статус наблюдателя в БРИКС, и я считаю, что этого вполне достаточно», — сказал он.

Токаев отметил, что у БРИКС нет постоянных структур, устава и программ.

Недавно заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что работа по инициативам, которые Москва выдвинула в год российского председательства в БРИКС, станет главной задачей России на июльском саммите объединения в Рио-де-Жанейро.

В марте бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласил на летний саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро Мексику, Уругвай и Колумбию. Политик пояснил, что, по его мнению, хотя эти страны Латинской Америки не входят в организацию, их участие важно.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС получат приоритет в участии в нефтегазовых проектах в Венесуэле.