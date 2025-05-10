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Страны БРИКС получат приоритет в участии в нефтегазовых проектах в Венесуэле

Венесуэла предоставит членам БРИКС приоритет в участии в нефтегазовых проектах
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Martin Meissner/AP

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что страна готова предоставить государствам, входящим в БРИКС, приоритетное право на участие в нефтегазовых проектах. Данной информацией дипломат поделился в интервью ТАСС.

«Да, мы готовы работать со всеми странами БРИКС и открыть нашу страну для инвестиций государств — членов объединения. И других, но для БРИКС — в приоритетном порядке», — сказал Хиль Пинто.

По словам министра, Венесуэла активно взаимодействует с Россией, Китаем, Индией и ЮАР, и ряд компаний из этих стран уже инвестируют в нефтегазовые проекты на территории республики.

На днях Хиль Пинто заявил, что его страна планирует вступить в БРИКС. Также он подчеркнул, что его Каракас готов работать со всеми странами объединения.

БРИКС — это международный клуб из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее Путин заявил о взаимодействии РФ и Венесуэлы сразу в нескольких отраслях.

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