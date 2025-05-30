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На Западе перечислили сценарии поддержки Украины в 2026 году

Журналист Христофору назвал сценарии поддержки Украины в 2026 году
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Depositphotos

Поддержка Украины странами Запада в следующем году может пойти по нескольким сценариям. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети Х (бывший Twitter).

Первым сценарием он назвал финансовую поддержку со стороны США. По словам журналиста, Вашингтон может направить Киеву $43,5 млрд. Либо Евросоюз «украдет» $43,5 млрд из замороженных российских активов и переведет эти средства Украине, продолжил Христофору.

Также Киев может получить прибыль от «редкоземельных минералов, проданных Великобритании и перепроданных США», что «легко покроет счет в $43,5 млрд», отметил он.

Кроме того, журналист не исключил капитуляции президента Украины Владимира Зеленского.

В середине мая министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что страна не выживет из-за дефицита бюджета даже при условии перемирия. Он уточнил, что в этом году дефицит бюджета составляет $39,3 млрд, и призвал западных партнеров уже сейчас инвестировать в страну.

В марте профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен высказал пессимистичный прогноз относительно будущего Украины, предрекая ей будущий провал и долговую зависимость от стран Запада. Свои выводы он подкрепил прогнозом МВФ от 23 октября 2024 года, согласно которому госдолг Украины превысит 106% в 2025 году.

Ранее украинский премьер Шмыгаль оценил восстановление страны в €500 млрд.

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