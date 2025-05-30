Небензя заявил, что нового «Минска» и жестов доброй воли не будет

Россия не видит смысла в диалоге со сторонниками антироссийского проекта на Украине, движимыми русофобией. Об этом заявил постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности, передает РИА Новости.

«Если вы не осознали бесперспективность изоляции России и руководствуетесь лишь ненавистью — нам не о чем говорить», — подчеркнул дипломат.

Небензя уточнил, что обсуждение возможно, если западные покровители Киева готовы обсуждать мирное сосуществование.

«Выбор за вами», — заключил он.

Дипломат дал понять, что Москва не допустит сценария с повторением Минских договоренностей, когда Россию ввели в заблуждение ради усиления позиций Украины.

Также Небензя отметил, что для России важно, чтобы причины украинского конфликта были урегулированы «раз и навсегда». Дипломат призвал Европу потребовать от Украины отмены дискриминационных законов в отношении русскоговорящего населения.

Ранее Небензя выдвинул Украине и Западу условия для перемирия.