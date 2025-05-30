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Небензя заявил о необходимости отмены дискриминационных законов на Украине

Небензя: РФ призывает ЕС потребовать от Украины отмены дискриминационных законов
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Mike Segar/Reuters

Российская Федерация призывает Европу потребовать от Украины отмены дискриминационных законов в отношении русскоговорящего населения. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, пишет ТАСС.

«Призываем европейских коллег, которые так активно выступают за демократические ценности, потребовать от Киева отмены дискриминационных законов, прямо противоречащих международному праву», — отметил он на заседании Совета Безопасности ООН.

Это станет реальной проверкой подлинности позиции ЕС, добавил Небензя.

28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время XIII Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности заявил, что Россия во время переговоров в Стамбуле настаивала на отмене дискриминационных законов на Украине и продолжит это делать на следующем раунде. Помимо ограничения русского языка, подчеркнул Лавров, на Украине есть еще одна первопричина конфликта — желание вступить в НАТО.

Российская делегация уже отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром в понедельник, 2 июня. Как уточнил пресс-секретарь президента, стороны обсудят проекты меморандумов России и Украины с их видением прекращения огня. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кулеба объяснил нежелание заключать мир с Россией.

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