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В Европе боятся, что Трамп «кинет» Украину

Guardian: в ЕС опасаются, что Трамп бросит Украину и будет сотрудничать с РФ
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Kevin Lamarque/Reuters

Европейские дипломаты выражают тревогу из-за возможного отказа администрации Дональда Трампа поддерживать Украину и переориентации США на экономическое партнерство с Россией. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на источники в ЕС.

После телефонного разговора Трампа с Владимиром Путиным 19 мая европейские лидеры, ожидавшие новых антироссийских санкций, испытали разочарование и гнев. Уважительный тон диалога и нежелание Вашингтона усиливать давление на Москву, по мнению издания, приближают «кошмарный сценарий» для Европы — выход США из украинского конфликта.

«Трамп предпочел диалог с Кремлем, а не санкции. Это ставит под удар единство Запада и оставляет Киев без критической поддержки», — отмечает издание.

19 мая Путин и Трамп провели телефонный разговор, продолжительность которого превысила два часа. Российский лидер подчеркнул, что беседа была очень содержательной и весьма откровенной.

По мнению экс-сотрудник ЦРУ Рэя МакГоверна, в ходе телефонного разговора Путин дал понять американскому лидеру, как должен завершиться конфликт на Украине и кто на самом деле принимает все важнейшие решения в рамках украинского кризиса. По мнению Макговерна, у украинского лидера Владимира Зеленского есть два варианта: соглашаться на обозначенные условия решения конфликта или прийти к тому, что США выйдут из мирного процесса по Украине.

Ранее Зеленский заявил, что США должны надавить на Россию «значительно сильнее».

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