В Совфеде указали на желание Трампа избавиться от Украины как от «токсичного чемодана»

Сенатор Климов: Трамп стремится избавиться от Украины как от чемодана без ручки

Президент США Дональд Трамп стремится как можно скорее урегулировать конфликт на Украине, так как хочет освободиться от нее и считает тяжелым чемоданом без ручки. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Он также не исключил, что президент США хочет получить Нобелевскую премию мира.

«Может, конечно, он и хочет ее получить. Но в первую очередь он хочет освободиться от тяжелого токсичного чемодана без ручки. При этом попытаться еще заработать денег для США. Трамп, в отличие от его предшественников, не фанатик», — сказал Климов.

По мнению сенатора, американский лидер осознает, что в случае мировой войны американцам не понадобятся «никакие деньги, отели, машины».

До этого Дональд Трамп, говоря о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине, высказал мнение, что все идет хорошо. По его словам, по этому вопросу «довольно скоро» ожидаются новости.

«Есть момент, когда вам нужно либо доказать делом, либо заткнуться», — добавил политик.

Ранее в Госдуме рассказали, как Трамп спас человечество.