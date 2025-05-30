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Бывший премьер Украины стал академиком РАН

Бывший премьер Украины Николай Азаров избран академиком РАН
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Александр Натрускин/РИА Новости

Бывшиего премьер-министра Украины Николая Азарова израли академиком Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает ТАСС.

Тайное голосование по выборам новых академиков и членов-корреспондентов РАН прошло накануне. Азаров избран академиком по отделению наук о Земле, по специальности «горные науки». Азаров является доктором геолого-минералогических наук.

Азаров возглавлял правительство Украины с 2010 по 2014 год.

27 мая Азаров написал о том, что тогдашний президент Украины Леонид Кравчук готов был отдать российской стороне Крым еще в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще вместе с руководителями РФ и Белоруссии подписывал документ о прекращении существования СССР. По его словам, между УССР и РСФСР были административные границы, в рамках которых Севастополь никогда не был в составе Украины, а Крым был автономной республикой.

Ранее Азаров назвал причину высоких рейтингов Зеленского.

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