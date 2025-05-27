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Азаров заявил, что Крым мог войти в состав России в 1991 году

Экс-премьер Украины Азаров: Кравчук был готов отдать Ельцину Крым в 1991 году
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Нина Зотина/РИА Новости

Президент Украины Леонид Кравчук готов был отдать российской стороне Крым еще в декабре 1991 года, когда в Беловежской пуще вместе с руководителями РФ и Белоруссии подписывал документ о прекращении существования СССР. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

По его словам, между УССР и РСФСР были административные границы, в рамках которых Севастополь никогда не был в составе Украины, а Крым был автономной республикой. Он добавил, что при этом Крым был передан под управление УССР «сомнительным решением».

«Мне <...> Кравчук рассказывал: «Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: «Леонид, отдай мне Крым», – я бы отдал», — заявил Азаров.

Экс-премьер добавил, что в договоре от 1997 года были расставлены «точки над i», точного понимания ситуации не было в контексте морской границы в Керченском проливе.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что заявление Владимира Зеленского об «украинском Крыме» является истерией.

6 марта 2014 года крымский парламент обратился к президенту России с просьбой принять республику в состав РФ и назначить дату соответствующего референдума на 16 марта. На референдуме при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.

Ранее сообщалось, что Крым стал ключевым фактором в переговорах по Украине.

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